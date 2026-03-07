Ambition onusienne…le « commando » diplomatique de Macky Sall en marche

Alors que les soutiens nationaux et internationaux s’accumulent autour de la candidature de l’ancien président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU), le Sénégal se trouve à la croisée des chemins. Entre la nécessité de porter un fils du pays au sommet de la diplomatie mondiale et l’exigence de redevabilité prônée par le nouveau régime, les nouvelles autorités hésitent encore.

La scène diplomatique internationale est en émoi depuis l’officialisation de la candidature de l’ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations unies. Portée initialement par le Burundi et soutenue par la stature de l’Union africaine, cette ambition ne relève plus seulement d’une trajectoire individuelle, mais s’impose désormais comme un sujet central de la vie politique sénégalaise, cristallisant les débats sur le rayonnement du pays à l’étranger.

Au Sénégal, une dynamique de ralliement semble briser les clivages traditionnels. Du Parti socialiste d’Aminata Mbengue Ndiaye au mouvement ARC d’Anta Babacar Ngom, les voix de l’opposition se multiplient pour appeler à une « union sacrée ». Ces souteneurs, de plus en plus nombreux, arguent que l’accession d’un fils du Sénégal à la tête de l’ONU constituerait une victoire historique pour la diplomatie de la Teranga, dépassant les querelles partisanes pour embrasser l’intérêt supérieur de la Nation.

Parallèlement à ces soutiens internes, Macky Sall a déjà activé ses réseaux d’influence à l’échelle mondiale. Son récent entretien à l’Élysée avec Emmanuel Macron marque le coup d’envoi d’un lobbying intense auprès des membres permanents du Conseil de sécurité. En s’appuyant sur son expérience de douze ans à la tête du Sénégal et son passage remarqué à la présidence de l’Union africaine, l’ex-président tente de convaincre les grandes puissances de sa capacité à réformer le multilatéralisme.

Les chances de victoire de l’ancien chef de l’État sont loin d’être négligeables. Dans un monde fragmenté, son profil de médiateur, aguerri aux crises sahéliennes et aux enjeux du développement africain, séduit une partie de la communauté internationale en quête de leadership issu du Sud global. Sa connaissance intime des rouages géopolitiques et sa proximité avec plusieurs dirigeants occidentaux et africains font de lui un candidat de premier plan pour succéder à António Guterres.

Toutefois, cette ascension internationale place le régime actuel de PASTEF face à un dilemme cornélien. Jusqu’à présent, le président Bassirou Diomaye Faye a maintenu une position de réserve. Pourtant, une partie de l’opinion publique et de la classe politique invite aujourd’hui le pouvoir exécutif à suivre la masse des soutiens, estimant que le prestige de l’État ne peut se permettre le luxe d’une division sur un tel enjeu de souveraineté diplomatique.

Soutenir cette candidature ne signifierait en aucun cas, pour les « Patriotes », un renoncement à leurs principes ou une amnésie collective. Les griefs portés par le camp du pouvoir, notamment concernant la répression des manifestations entre 2021 et 2023 et la gestion des deniers publics, demeurent des questions de justice interne essentielles. Il s’agit ici de dissocier le temps de la justice nationale du temps de l’influence internationale, deux sphères qui peuvent coexister sans s’annuler.

Dans cette optique, l’appui institutionnel du Sénégal à Macky Sall pourrait être perçu comme un acte de maturité démocratique. En parrainant officiellement son prédécesseur, le régime de PASTEF démontrerait qu’il sait s’élever au-dessus des rancœurs pour porter haut le drapeau national. C’est une distinction nécessaire entre l’homme politique contesté à l’intérieur et l’ambassadeur d’une expertise africaine à l’extérieur.

Le règlement des contentieux liés au magistère précédent pourrait ainsi intervenir dans un second temps, selon les cadres légaux et les engagements de reddition de comptes pris par le nouveau gouvernement. La quête de justice, légitime et nécessaire, ne doit pas forcément entraver une opportunité diplomatique rare qui placerait le Sénégal au cœur de la gouvernance mondiale pour les années à venir.

Le dossier Macky Sall à l’ONU est un test pour la cohésion nationale. Si le Sénégal parvient à transcender ses déchirures pour propulser l’un des siens au sommet de l’organisation multilatérale, il confirmera son statut de grande nation diplomatique. Le succès de cette candidature serait, in fine, celui de tous les Sénégalais, offrant au pays une voix prépondérante dans le concert des nations, tout en laissant la porte ouverte à une clarification nécessaire de l’histoire politique récente du pays.

