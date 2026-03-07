Poignardée par son ex…une femme meurt après cinq mois de coma

Les faits s’étaient déroulés le soir du 5 octobre dans une maison de Gometz-la-Ville, dans l’Essonne.

Une femme se trouvait à son domicile lorsque son ex-conjoint lui avait porté plusieurs coups de couteau.

La victime avait été transportée à l’hôpital où elle est décédée cette semaine après 5 mois de coma.

Interpellé, l’homme, âgé de 39 ans à l’époque des faits, avait été mis en examen pour tentative d’assassinat et écroué. Il « est toujours en détention provisoire », selon le parquet.

Le mis en cause avait déjà été condamné en septembre à 8 mois de prison avec sursis pour des violences conjugales sur la même victime et à une interdiction d’entrer avec elle.

Source : F D