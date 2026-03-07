Deux fillettes retrouvées mortes dans des valises…leur mère interpellée

Lundi, un homme promenait son chien à Cleveland, aux Etats-Unis, lorsque son animal a été attiré par deux valises enterrées dans un champ.

A l’intérieur des deux bagages, les policiers ont découvert les corps de deux petites filles.

Les deux victimes ont depuis été identifiées : il s’agit de Mila et Amor, des demi-sœurs âgées de 8 et 10 ans.

Leur mère, âgée de 28 ans, a été interpellée et placé en garde à vue.

Le père de Mila a expliqué aux enquêteurs qu’il était à la recherche de sa fille et qu’il tentait d’en obtenir la garde depuis cinq ans.

« C’est absolument horrible. Je n’ai pas pu sauver mon bébé », a-t-il réagi à l’annonce de sa mort.

Aliyah Henderson a été été mise en examen pour meurtre avec circonstances aggravantes et mise en danger de mineurs.

Source : F D