Grand Yoff : Arrestation d’un complice présumé dans une affaire d’agression

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a annoncé, ce 4 mars 2026, l’interpellation d’un individu soupçonné d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis de nuit, avec usage de violence et d’un moyen roulant.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’enquête ouverte après l’agression violente survenue dans la nuit du 9 au 10 janvier 2026, derrière l’hôpital Idrissa Pouye. Ce soir-là, un homme avait été violemment dépouillé de sa motocyclette. Un premier suspect avait déjà été arrêté et déféré au parquet le 11 février dernier.

Lors de son interrogatoire, ce premier mis en cause avait reconnu les faits, tout en dénonçant son complice domicilié à la Patte d’Oie. Les surveillances menées par les enquêteurs ont permis de localiser ce second suspect, qui a été interpellé le 4 mars à hauteur de la station-service de la Patte d’Oie.

Placée en garde à vue, la personne arrêtée a confirmé sa présence aux côtés du premier suspect lors de l’agression, mais a tenté de minimiser sa responsabilité en affirmant qu’elle ignorait les intentions criminelles de son ami. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue de ses activités et d’éventuelles autres implications dans des faits similaires.