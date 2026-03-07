Un individu arrêté pour escroquerie et tentative de trafic de migrants

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 27 février 2026, à la présentation au Parquet Financier du Pool Judiciaire Financier d’un individu poursuivi pour escroquerie et tentative de trafic de migrants.

L’affaire a débuté le 9 février dernier, à la suite de la plainte d’une victime. Celle-ci accuse le mis en cause de lui avoir extorqué trois millions (3 000 000) FCFA, en échange de la promesse d’un voyage à Toulouse (France) pour son fils, sous couvert d’une foire internationale prétendument organisée par ses soins. Après encaissement des fonds, le suspect aurait invoqué une annulation de l’événement pour refuser tout remboursement.

Le 25 février, l’enquête a pris une nouvelle dimension avec la jonction de cinq autres plaignants. Selon un mode opératoire similaire, le mis en cause leur aurait soutiré onze millions cinq cent mille (11 500 000) FCFA, cette fois en promettant des visas pour les États-Unis dans le cadre d’un forum fictif. Les victimes estiment que le préjudice global pourrait dépasser cent millions (100 000 000) FCFA et concerner près d’une centaine de personnes.

Interrogé, le suspect a partiellement reconnu les faits, invoquant des difficultés financières et affirmant avoir été victime de charlatans. Il admet avoir recruté des candidats moyennant cinq millions (5 000 000) FCFA chacun, mais conteste le nombre de victimes avancé, qu’il ramène à une vingtaine. Il a également reconnu avoir facilité par le passé des voyages vers les États-Unis en échange de contreparties financières, confirmant son implication dans des réseaux de migration irrégulière sous couvert d’activités événementielles.

De nouvelles victimes continuent de se manifester auprès de la DNLT. Une procédure d’extraction est envisagée afin d’entendre le mis en cause sur ces nouveaux éléments.