Kolda : un homme arrêté alors qu’il tentait de fuir en Guinée après la vente frauduleuse d’une moto

Le Commissariat spécial de Kounkané a procédé au défèrement d’un individu devant le parquet du Tribunal de grande instance de Kolda pour des faits présumés d’abus de confiance et d’escroquerie, après la vente frauduleuse d’une motocyclette.

Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 février 2026. Vers 1h40 du matin, deux ressortissants sénégalais se sont présentés au poste frontalier de Kalifourou, dans le département de Vélingara. Arrivés de Dakar, ils poursuivaient un individu soupçonné d’avoir vendu illégalement une moto et qui tentait de se réfugier en Guinée.

Selon les déclarations de l’un des plaignants, ce dernier avait acheté auprès du suspect une motocyclette de marque TVS 125, de couleur bleue, pour la somme de 600 000 FCFA. Au moment de la transaction, le vendeur lui avait assuré qu’il remettrait ultérieurement les documents administratifs du véhicule.

Cependant, des vérifications effectuées par l’acquéreur ont révélé que la moto appartenait en réalité à un tiers domicilié à Dakar, avec lequel le mis en cause avait cessé tout contact.

Alertées par les plaignants et grâce aux informations recueillies, les forces de l’ordre ont pu identifier formellement le suspect. Celui-ci a été interpellé le 27 février 2026 au poste frontalier de Kalifourou, alors qu’il effectuait les formalités de police pour quitter le territoire.

Entendu par les enquêteurs, le suspect a reconnu les faits sans ambiguïté. Une fouille corporelle a permis de retrouver sur lui la somme de 341 000 FCFA, correspondant au reliquat du produit de la vente illicite.

Lors de son audition, il a expliqué avoir initialement conclu un contrat de gestion avec le véritable propriétaire de la moto afin d’exercer des activités de livraison, communément appelées « thiak-thiak », moyennant un versement journalier de 4 000 FCFA. Profitant de la possession de l’engin, il a finalement décidé de le détourner pour le vendre frauduleusement avant de tenter de prendre la fuite.

À l’issue de la procédure, le mis en cause a été déféré devant le parquet du Tribunal de grande instance de Kolda, tandis que les objets saisis ont été consignés pour les besoins de l’enquête.