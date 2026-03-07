Lutte contre les crimes environnementaux : une formation dédiée aux femmes des forces de sécurité clôturée

La cérémonie de clôture de la première session de formation consacrée aux crimes environnementaux et au financement du terrorisme s’est tenue ce jeudi 5 mars 2026 au Centre national de vidéosurveillance, situé au sein de la Direction de la Formation de la Police Nationale (DFPN).

Initiée par Interpol à travers son Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest basé à Abidjan, cette session a été présidée par le Commissaire divisionnaire de police Moustapha Diouf, Directeur adjoint de la Police judiciaire, représentant le Directeur général de la Police nationale. La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du Bureau régional d’Interpol à Abidjan, du chef du Bureau central national (BCN) de Dakar ainsi que de la représentante de l’ONG EAGLE Sénégal.

La formation a regroupé vingt fonctionnaires issus des Forces de défense et de sécurité, notamment de la Police nationale, de la Gendarmerie, de la Direction des Parcs nationaux et des services des Eaux et Forêts. Particularité de cette première promotion : elle était exclusivement composée de femmes, illustrant la montée en puissance du personnel féminin dans la lutte contre les formes de criminalité complexes, notamment celles liées à l’environnement et aux réseaux criminels transnationaux.

Dans son allocution, le représentant du Directeur général de la Police nationale a félicité les participantes pour leur engagement et leur assiduité tout au long de la session. Il les a encouragées à poursuivre leurs efforts afin de faire face aux nouveaux défis sécuritaires, notamment l’interconnexion croissante entre les atteintes à l’environnement et le financement du terrorisme.

De son côté, le représentant du Bureau régional d’Interpol à Abidjan a salué la motivation et la détermination des participantes, soulignant l’importance de renforcer les capacités des acteurs de terrain pour mieux lutter contre ces formes de criminalité.

Le volet pédagogique de la formation a été assuré par deux experts du Bureau régional d’Interpol, le Commissaire divisionnaire Babel Diarra et la Commissaire Aminata Lo. À travers leurs interventions, ils ont permis aux participantes d’acquérir des outils opérationnels destinés à identifier, analyser et démanteler les réseaux criminels impliqués dans les crimes environnementaux et leurs liens éventuels avec le terrorisme.

La cérémonie s’est achevée par la remise solennelle des diplômes aux participantes, suivie d’une séance de photos officielles marquant la fin de cette session de formation.