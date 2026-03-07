«Diomaye Président» : Diomaye réaffirme sa fidélité à la coalition qui l’a porté au pouvoir

Lors de la clôture de l’Assemblée générale de la Coalition Diomaye Président, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a tenu à rappeler l’importance de l’alliance politique qui a permis son accession à la magistrature suprême. Dans un discours empreint de fermeté et de reconnaissance, il a assuré : « Nous avons gagné ensemble, nous gouvernerons ensemble. »

Le président a souligné que la dissolution du parti Pastef, intervenue avant la présidentielle, avait rendu indispensable le soutien des formations alliées pour le dépôt de sa candidature. « Nous avons conquis le pouvoir avec vous et nous l’exercerons avec vous. Lolou moy ngor », a‑t‑il insisté, sous les applaudissements nourris de ses partisans.

Face aux tensions internes et aux attaques circulant sur les réseaux sociaux, Bassirou Diomaye Faye a exhorté ses alliés à privilégier le travail de terrain plutôt que les querelles publiques. « Ne répondez pas aux attaques, privilégiez le travail de terrain », a‑t‑il martelé, invitant chacun à faire preuve de responsabilité et de respect dans l’expression des divergences.

Répondant aux interrogations sur ses choix politiques, le président a mis fin aux spéculations en confirmant : « J’ai choisi Aminata Touré depuis la prison », une déclaration qui illustre la continuité et la cohérence de sa ligne de conduite.

Alors que des divergences persistent avec Ousmane Sonko, figure de Pastef, sur l’orientation de la coalition, Bassirou Diomaye Faye a conclu son allocution par une promesse claire : « Cette coalition, je ne la trahirai jamais. »