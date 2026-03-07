Coalition Diomaye Président : Abdourahmane Diouf rappelle la primauté de la Constitution face aux ambitions politiques

Lors de l’Assemblée générale de la Coalition Diomaye Président, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a livré un message fort en réponse aux récentes déclarations d’Ousmane Sonko. Ce dernier s’était autoproclamé « gardien de la révolution » à l’Assemblée nationale. Diouf a rétorqué : « Le seul gardien que nous reconnaissons est celui de la Constitution. »

Par cette affirmation, le ministre a tenu à rappeler que les institutions et la loi doivent primer sur les ambitions personnelles, même au sein de la sphère politique. Son intervention s’inscrit dans un contexte de tensions internes, où la cohésion de la coalition reste un enjeu majeur.

Abdourahmane Diouf a également salué la persévérance du président Bassirou Diomaye Faye, qu’il a décrit comme un dirigeant résilient : « Malgré tout ce qu’on lui a fait, tous les traitements subis, le président Diomaye n’a jamais flanché. » Une déclaration qui renforce l’image d’un chef d’État déterminé, capable de surmonter les épreuves.

Le ministre a conclu son allocution par un appel à une justice indépendante et équitable : « Il ne peut pas y avoir de justice des vainqueurs. » En insistant sur ce principe, il a voulu rappeler que la justice ne doit jamais servir d’instrument de revanche politique, même après un changement de pouvoir.