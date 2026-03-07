Me Abdoulaye Tine à Diomaye : «Notre seul leader, c’est vous…»

Lors de l’Assemblée générale de la Coalition Diomaye Président, l’avocat Me Abdoulaye Tine a tenu à rassurer sur l’unité interne du mouvement. Selon lui, l’adoption des nouveaux textes constitue un signal fort de stabilité et de discipline collective. « Nos textes ont été adoptés à l’unanimité. Notre seul leader, c’est vous, Monsieur le Président », a-t-il déclaré, réaffirmant l’autorité de Bassirou Diomaye Faye sur l’ensemble des composantes de la coalition.

Revenant sur les dispositions techniques des articles adoptés, Me Tine a expliqué que ces ajustements visent à renforcer la structure organisationnelle du mouvement. Il a insisté sur la nécessité de consolider les bases institutionnelles afin de garantir la pérennité de la coalition dans le paysage politique sénégalais.

Au-delà des textes, l’avocat a mis l’accent sur l’importance de la « territorialisation » des membres, une stratégie destinée à renforcer l’ancrage local de la coalition. Pour lui, cette implantation est indispensable pour transformer la dynamique actuelle en une force politique durable et influente.

Me Abdoulaye Tine a conclu en soulignant que ce travail de fond est la condition essentielle pour aborder avec sérénité les futures échéances électorales. « Nous devons assurer la continuité et la consolidation de ladite coalition, désormais incontournable dans le champ politique du Sénégal, afin de briller lors des prochaines échéances », a-t-il affirmé.