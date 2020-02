Communique de Presse

Nous, jeunes de Macky2012 saluons la décision des leaders historiques de la coalition de suspendre Maitre Moussa Diop de sa fonction de coordinateur de ladite coalition.

Nous portons à la connaissance des sénégalais et des sénégalaises qu’aucun leader de la coalition ne peut en exclure un autre. Le président Macky Sall, reste et demeure le seul « patron » de la coalition Macky2012.

Nous, jeunes de Macky2012 félicitons le nouveau coordinateur Mohamed Moustapha Diagne, membre authentique de la Coalition Macky2012 et réaffirmons notre engagement derrière le Président Macky Sall.

Nous condamnons vigoureusement les sorties de l’ex coordinateur dans le presse et informons la presse nationale et internationale que Me Moussa Diop ne peut plus parler au nom de notre coalition et ses prises de positions n’engagent nullement les jeunes de la coalition Macky2012.

Pour la Coordination Nationale des Jeunes de Macky2012

Le Porte-Parole