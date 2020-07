Tabaski et Covid : Diouf Sarr appelle au respect des gestes barrières

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr appelle à plus de vigilance et au respect strict des mesures préventives contre la covid-19 à l’approche à l’approche de la fête de la Tabaski.

“Nous invitons les éleveurs à respecter et faire respecter scrupuleusement les mesures barrières. Ces masques, gels hydroalcoliques et autres équipements remis à tous les points de vente de moutons de Dakar sont destinés à stopper la covid 19”, Diouf Sarr, qui appelle à une responsabilité communautaire et individuelle.