Tamba : Mame Balla Lo investit par la coordination communale de Benno

C’est une véritable marée humaine, beige et marron, qui a déferlé dans les rues de la ville pour venir assister à l’investiture du Député Maire Mame Balla Lô. Des militants, sympathisants et autres responsables ou acteurs politiques, ont été véritablement galvanisés pour porter la candidature de l’actuelle locataire de la Mairie, pour un 2e mandat, lors d’une assemblée générale d’investiture organisée samedi 16 octobre 2021 au siége de l’Apr de Tambacounda.

En effet, la vile de Tambacounda a vibré au rythme des grands moments de campagne électorale durant laquelle, Mame Balla LO a démontré sa véritable force de frappe pour bénéficier de la confiance des militants. Et pour une assemblée générale d’investiture, le Maire Lô a bénéficié d’un soutien exceptionnel des populations venues de tous les quartiers du périmètre communal pour lui signifier leur fidélité indéfectible. Il faut dire que le député maire sortant, a un bilan à défendre qui lui donne droit à un second mandat.

En effet dans le domaine de la VOIRIE, ce sont près de 20 km de routes bitumés et plusieurs PONTS (Saré Isaa, Camp Navétane…) réalisés. Pour l’éclairage public ce sont plus de 2000 lampadaires installés à travers la ville. Dans le domaine de la SANTE ET L’ACTION SOCIALE il faut noter et saluer la construction de deux logements pour ICP, de Mur de clôture des postes de santé de Gourel Diadié et de Tamba socé, un poste de sante à Médinacoura. Mais aussi la construction du mur de clôture des cimetières de Daybatou et Gourel DIADIE. Pour l’EDUCATION, Mame Balla LO a réhabilitaté des salles de classes de l’école Kandioura NOBA, construit le mur de clôture des écoles PLATEAU3, Kandioura NOBA et GOUREL DIADIE2, mais aussi et surtout la construction des cases des tout-petits de KOTHIARIDING et DIALLOBOUGOU.

Dans le cadre de l’ASSAINISSEMENT il faut relever la réalisation d’un réseau d’assainissement ONAS dans sept quartiers de la commune, un appui aux CDQ pour un « Tamba ville » propre. Pour l’ETAT CIVIL il faut saluer l’informatisation du réseau, construction et équipement d’un nouveau bâtiment de l’Etat Civil. Pour toute ces raisons et considérant sa gestion vertueuse, transparente et participative des affaires de la municipalité durant ce premier mandat, les membres de la coordination communale de BBY de Tamba, décident de porter la candidature du Maire Mame Balla LO pour un second mandat à la tête le conseil municipal de la commune de Tambacounda.

Du haut de la tribune, d’autres forces vives d’autres coalitions ont effectué le déplacement, pour témoigner du soutien qu’elles accordent à l’Honorable Député Maire Mame Balla Lô. Parmi eux les responsable de Book Guis-Guis, du Grand Parti et de candifdat à la candidature qui ont décidé d’accompagner l’édile de la ville qui pourra compter en plus sur les populations de Tambacounda pour un 2nd mandat. Membre fondateur de l’APR à Tamba, et en tant que coordonnateur départemental de l’ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE de Tambacounda, Mame Balla LO a toujours gagné les élections dans la commune depuis le premier tour des élections présidentielles de 2012.