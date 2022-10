Taxé de Pro-Macky : Gakou répond à ses détracteurs de l’opposition

Les moments de communion avec ses militants et sympathisants dans la perspective de l’organisation de son congrès en novembre prochain, ont été l’occasion pour Malick Gakou, de revenir sur cette « désunion » de l’opposition. Toutefois, le leader du Grand Parti n’entend guère se laisser intimider ou freiner par ceux-là qui lui prédisent un avenir peu reluisant.

Face à la presse ce mardi dans son siège à Guédiawaye, le prochain candidat du Grand Parti ne fera pas de cadeaux à ses détracteurs et avertit aussi, le président Macky Sall : « C’est le président Macky Sall qui est mon interlocuteur direct. Je ne prendrai pas cette peine à répondre aux farfelus, mon parti s’en chargera. Ce qui est clair et que même, le président Macky Sall sait, c’est que je le remplacerai à la tête du pays. Il sait bien que nous en avons le courage, la compétence et la détermination qui nous y conduira », soutient le responsable politique de Guédiawaye sur Dakaractu.

À ces gens qui s’agitent et le considèrent comme un pro Macky, Malick Gakou répond sans ambages qu’ils ont tout fait pour le discréditer sans succès. « J’ai été fonctionnaire de ce pays et je suis passé par plusieurs stations dans ce pays comme conseiller spécial, conseiller technique dans l’administration, président de la région de Dakar, ministre des sports, ministre du commerce et depuis 2001, je me suis investi dans les affaires, mais jamais quelqu’un ne peut trouver que je dispose d’un mètre carré de l’État du Sénégal ou un tel autre avantage. Je ne retournerai jamais avec le président Macky Sall », clarifie encore l’ancien ministre sous Macky devenu membre d’une opposition à qui il s’adresse aussi, à l’occasion de cette rencontre avec les militants du Grand Parti.

« Au sein même de l’opposition sénégalaise, il y’a des forces qui sont organisées et qui, tous les jours, me plongent dans les bras du président Macky Sall. Je sais que c’est bien leur souhait, mais qu’ils prennent leur mal en patience car, jamais ils ne me verront sur la table du président… », avertit le chef du Grand Parti qui se dit conscient des manipulations sur les réseaux sociaux…