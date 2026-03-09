Thérèse Faye : « Vu son parcours national et international, l’ONU mérite Macky Sall »

Macky Sall serait l’homme qu’il faut à la tête de l’ONU pour ramener la paix dans un monde secoué par les conflits armés. C’est la conviction de Thérèse Faye. L’ancienne ministre plaidait pour la candidature de l’ancien chef de l’État à la succession de Antonio Guterres.

«C’est déjà un acte très fort que le Président Macky Sall dépose sa candidature. Vu son parcours national et international, l’ONU mérite cet homme», a lancé la maire de Diarère (Fatick), dans des propos repris par Le Soleil, lors d’un ndogou organisé samedi par l’équipe municipale au profit des populations de sa commune.

Thérèse Faye de marteler : «En tant que président de l’UA, des thématiques très importantes ont marqué son mandat. Ce sont, entre autres, les questions liées à la structuration de la dette pour l’Afrique avec l’accompagnement de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et de la Banque africaine de développement (BAD).»