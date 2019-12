Thiaroye Azur : La fuite d’un pipeline de la Sar crée la psychose chez les riverains…

Les habitants de Thiaroye Azur, particulièrement de la cité Khadija sont dans une grosse angoisse. Et pour cause, la fuite d’un pipeline de la Société africaine de raffinage (SAR) crée la psychose. D’ailleurs, une odeur pestilentielle se dégage à plus de 500 mètres de la zone et indispose les populations.

Selon la RFM, aucune disposition n’a été prise par la SAR à part un gros extincteur placé à proximité de la zone de fuite et confié à un agent de sécurité qui veille au grain 24 h sur 24. Les habitants qui craignent le pire sonnent l’alerte et demandent aux autorités de réagir avant qu’il ne soit trop tard.