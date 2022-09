Thiaroye : Cinq (5) garçons violés par un boucher

Il y a deux semaines, une affaire d’acte contre-nature a défrayé la chronique à Thiaroye Léona 1. Le mis en cause, un boucher du nom de Ndiassé .S. L’homme a été écroué pour actes contre-nature et viols sur des mineurs. Le quotidien Libération relate cette histoire en donnant la parole aux présumées victimes pour recueillir leurs témoignages.

Un adolescent de 14 ans du nom de A.N est une des victimes du présumé violeur explique sa mésaventure. « Je me rendais au Tangana le 26 août dernier lorsque j’ai rencontré Ndiassé. Il se promenait avec un chien de race. C’est par la suite qu’il m’a proposé de l’accompagner chez lui pour qu’il dépose le chien. Nous sommes passés par la plage. Une fois à la maison, il m’a demandé d’enlever mes habits, ensuite, il m’a saisi et traîner dans l’eau avant de me sodomiser. Il m’a ensuite abandonné au niveau du terrain de football en menaçant de me livrer à ses chiens si jamais ne je le dénonce.»

Deux autres enfants de mon âge disent avoir subi le même sort. « À tour de rôle, il nous a sodomisés », dit le premier. Le second explique que les faits se sont déroulés lors du dernier mois de Ramadan. « Ndiassé nous a trouvés au niveau d’une salle de jeux, il nous a demandé de l’accompagner chez lui. Sa maison n’est pas loin de la plage, à hauteur des filaos, il nous a demandé de nous déshabiller. Il nous a menacés avec ses chiens. C’est quand l’affaire a éclaté que nous avons informé nos parents.»

Ndiassé. S le présumé violeur a reconnu les faits, mais jure n’avoir entretenu des relations sexuelles qu’avec A. N (14 ans) mais avec les autres, il ne s’est rien passé a-t-il martelé.