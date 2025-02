Thierno Alassane Sall dénonce les «tâtonnements» du régime Diomaye-Sonko

«Le président Diomaye a fait un aveu, déclarant qu’il n’y a plus de marge de manœuvre. S’il se sent incapable de gérer ce pays, qu’il démissionne ! Ou nous le rend car le Sénégal regorge encore d’hommes capables de le développer», dixit Thierno Alassane Sall

Dans une vidéo podcast publiée sur son compte X, le président de «La République des Valeurs» s’est longuement prononcé sur les situations sociales, politiques du pays et les tensions de trésorerie. Pour lui, les germes d’une rupture ne se font pas ressentir dans les choix du gouvernement de Diomaye, après presque une année au pouvoir.

«Je rappelais la dernière fois que le Sénégal va emprunter plus de 4880 milliards de Francs CFA en cette année 2025. Une dette qui constitue 40% du budget annuel. Et on ne peut prétendre être souverain et indépendant dans ces conditions où une bonne partie des revenus de ce pays va servir à payer des dettes. Rappelez-vous que le PM Ousmane Sonko avait annoncé l’interdiction de l’utilisation de la machine à café dans les bureaux administratifs prétextant une économie sur les dépenses en énergie de l’Etat. Et paradoxalement, le contribuable lui payait plus cher ses frais d’hôtel».

Les taxes sur les appels entrants et les visas à l’entrée sont aussi des mesures annoncées par le chef du gouvernement. Le député rappelle que le régime précédent avait fait appliquer ces dernières mais les résultats obtenus ont été décevants.

« Lorsque j’étais DG de l’ARTP en 2013, je m’étais opposé à ces mesures par souci de voir les conséquences négatives qu’elles allaient causer dans le secteur du tourisme. Même le ministre du tourisme d’alors M Youssou Ndour n’était pas d’accord, tout comme le PM Abdoul Mbaye.», a-t-il déclaré.

Pour TAS, «nous ne sommes plus à cette époque où les sénégalais de la diaspora achetaient régulièrement des cartes téléphoniques pour des appels directs. En ce 21e siècle, les appels directs n’existent presque plus à cause d’applications comme le WhatsApp.»

Selon TAS, le PM Ousmane Sonko semble fonctionner avec un logiciel du 19e ou du 20e siècle, dépassé. Pour lui, tout est «taxe, taxe, taxe» or il est bien placé pour comprendre que «trop d’impôts tue l’impôt».

« Le tourisme sénégalais est en difficulté et moins compétitif comparé à celui de pays comme le Maroc et même le Cap vert. A cause de réalités parfois sociétales comme la mendicité qui pollue les décors, les agressions et les nombreux cas de vol dans les sites touristiques, la cherté des billets et tant d’autres aléas, les touristes préfèrent d’autres destinations plus accessibles, plus sûres et moins coûteuses.», explique-t-il.

Avant porter quelques doléances : « Des sénégalais de l’extérieur m’interpellent souvent des difficultés d’obtention de documents administratifs comme les extraits de naissance pour leurs enfants, et de passeports. Alors que vont faire ces compatriotes détenteurs de documents de voyage parfois d’autres pays si demain ils décident de se rendre dans leur pays d’origine. Ce serait injuste de leur imposer le visa à l’entrée.»

«La réciprocité ne doit pas se limiter au seul fait d’imposer le visa à tous ceux qui nous l’ont exigé mais on doit aller au delà en rompant avec certaines pratiques qui semblent paradoxales comme les aides que nous recevons de ces pays occidentaux », dixit Thierno Alassane Sall.

Selon le député de l’opposition, ces financements que nous quémandons auprès de ces États occidentaux doivent cesser. «C’est contradictoire de parler de “réciprocité” et à côté prévoir dans le budget de cette année, près de 250 milliards de dette venant de pays comme la France ou les États-Unis. La réciprocité, c’est aussi ne pas envoyer désespérément notre jeunesse en Espagne pour y travailler comme ouvriers agricoles.

«Le Sénégal a plus de cent milles hectares de terres cultivables et traversé par des fleuves. Des atouts naturels qui, hélas profitent plus aux indiens, israéliens, espagnols, anglais et turcs qu’aux sénégalais. L’Etat leur a facilité l’obtention de ces terres. Et voilà qu’ils prennent comme ouvriers nos compatriotes dans des plantations avec des revenus mensuels inférieurs à 80000f CFA. Ils expédient toutes leurs productions vers leur pays. Nous ne pouvons pas continuer à être traité comme des ouvriers même chez nous »

TAS remet en question la sincérité du gouvernement de Diomaye devant la question de la souveraineté alimentaire. « Presque un an de gestion et pas un seul projet sérieux n’a été constaté dans les secteurs comme l’agriculture »

Pour le leader de RV, ce gouvernement ne trouve aucune solution pour répondre efficacement à ces questions. Même s’il dit comprendre les situations extrêmement difficiles de ces milliers de jeunes qui envahissent les BAOS. Pour lui, ces images traduisent le grand désespoir de la jeunesse sénégalaise.

Thierno Alassane Sall fustige le niveau du débat politique au Sénégal. Pour lui, les insultes n’ont pas leur place dans des débats d’idées. Il dénonce par ailleurs l’octroi du marché de construction de 25000 foyers par SN HLM, à une entreprise française au détriment des constructeurs sénégalais.

Pour lui, les conditions d’octroi de ces genres de marché doivent être revues. Et «l’offre spontanée» que prétextent certaines entreprises d’état doit être bannie. « Ces pratiques, nous les avons tous combattues, à tant qu’opposants.. Et nous continuons de les dénoncer »

Pour conclure, Thierno Alassane Sall a dénoncé l’utilisation abusive de l’avion présidentiel. « L’avion présidentiel est budgétisé à 3,5 milliards de CFA par an. Et pour un simple déplacement en Mauritanie, le PM s’est permis d’emprunter l’appareil.»

Sur les tensions au RD Congo, le leader de RV dénonce l’attitude du Rwanda, qu’il accuse d’être derrière les agissements du mouvement M23. Pour lui le Sénégal doit fustiger ces agressions dans ce pays et au Soudan.