Thierno Alassane Sall : « Macky Sall a choisi la politique de la table rase »

Au même moment, des incendies apocalyptiques transforment la Californie en un immense Carbon Valley. La faute à des sécheresses récidivistes qui rendent les forêts inflammables et assèchent les cours d’eau. Le Canada, réputé pour son rugueux climat polaire, suffoque sous un dôme de chaleur, le thermomètre menace de fondre, après plusieurs jours à 50° C !

Ceux, nombreux, qui cyniquement, entreprennent de raser les filaos, et d’écraser les dunes de sable qui sont la protection naturelle de notre littoral, ont choisi, en toute connaissance de cause, d’exposer à des déluges de plus en plus probables nos villes, leurs habitants, et leurs patrimoines. Les phénomènes extrêmes vont se multiplier, de cycles de sécheresses succédant ou précédant des déluges. Encore une fois, il n’est point besoin d’être un oracle pour le savoir.