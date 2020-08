Thierno Alassane Sall…le culte de la droiture

S’il y’a bien une personne qui a su marquer l’histoire politique de notre pays. Un homme d’une dimension caractérielle incommensurable et aux qualités morales intrinsèques sans commune mesure, il ne peut s’agir que de Thierno Alassane SALL, celui qui a bravé les injonctions d’un président monarque des temps modernes, celui qui s’est érigé contre le piètre gouverneur à la solde d’une France toujours encline à l’exploitation de nos avoirs pour la sauvegarde et la préservation des intérêts de notre cher pays le Sénégal.

Celui qui a préféré tourner le dos aux commodités et au luxe inhérents aux privilèges de ministre pour s’ériger au moment opportun en le seul défenseur patriote jamais répertorié de nos maigres ressources pétrolières, minières, gazières et autres.

Pour celui qui se fait diminuer au tiers un salaire de 15 millions de francs mensuels car jugé excessif pour un pauvre pays en voie de développement, pour celui qui se fait réduire au tiers une dotation en carburant de 3.000 litres également excessifs, nous pensons qu’il ne puisse y avoir d’autres gages de crédibilité, d’autres preuves de franchise et d’autres arguments d’honnêteté pour un personnage politique de sa trempe.

C’est pourquoi, en dehors de son humanisme et simplicité, par les actes posés, Thierno Alassane Sall incarne la droiture et l’intégrité. C’est pourquoi, pour tout sénégalais, épris de justice et d’équité, nourrissant l’espoir d’une nation développée et prospère, il est capital de penser à militer et à s’investir pleinement à côté de celui qui a d’ores et déjà inscrit son nom en lettres de noblesse dans l’almanach de l’histoire politique sénégalaise car de mémoire d’éléphant, pour la postérité, nul personnage politique n’a jamais posé un acte d’une telle envergure emblématique ni d’une telle portée symbolique.

Thierno alassane Sall a par ailleurs instauré de par son acte patriote et sa posture républicaine, le culte jusqu’alors inexistant au Sénégal, celui de la démission, celui du refus, celui de la protestation individuelle de sauvegarde et de préservation républicaine de notre souveraineté nationale.

Ainsi, si Lat Dior DIOP, Mamadou DIA, Cheikh Anta DIOP et autres ont marqué leur époque au Sénégal et que Jonas SAVIMBI, LUMUMBA, Thomas SANKARA et autres ont marqué la leur en Afrique, il n’en demeure pas moins que Thierno Alassane SALL a bel et bien marqué indélébilement l’histoire politique moderne du Sénégal.

Pr Mbaye GUEYE.

