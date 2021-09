Thierno Bocoum annonce une plainte contre Fatoumata Ndiaye (Fouta Tampi)

« Thierno Bocoum a reçu 200 millions F CFA ». L’accusation est portée par Fatoumata Ndiaye, l’ex-coordinatrice du mouvement ’’Fouta Tampi’’, qui a finalement rallié le parti au pouvoir, l’APR.

La réplique de l’opposant et leader du mouvement ’’AGIR’’ n’a pas tardé. Dans une vidéo, Thierno Bocoum annonce une plainte pour diffamation. « Je ne sais qui lui a dit que je l’ai critiquée mais je ne la connais même pas. On a parlé du Fouta où on était en tournée. Le Fouta fait partie du Sénégal qui nous intéresse. « Fouta tampi » (le Fouta est fatigué), c’est du pulaar et on n’a parlé de ça. Mais, je n’ai jamais prononcé son nom. Je vais lui donner l’occasion d’apporter des preuves de son accusation. Après le Magal, elle sera traduite devant la Justice. Mes avocats ont été saisis ».

Emedia