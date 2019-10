Top des 50 musulmans les plus influents du monde : L’Imam de Médina Baye sur le graal…africain…

Cheikh Tidiane Alioune Cissé, l’Imam de la Grande Mosquée de Médina Baye (Kaolack), vient d’être distingué de si belle manière. Le petit-fils de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Nias dit Baye (il est le fils de Fatoumata Zahra Niass, fille ainée de Baye Niass) vient d’être coopté parmi le top 50 des musulmans les plus influents dans le monde ce, pour l’année 2019/2020.Il est défini, ainsi, comme un homme multidimensionnel, un fervent défenseur de la foi islamique et de la «Tarikha» Tidianya. Il est aussi portraituré comme un grand diplomate de notre nation qui a bonne presse auprès de bon nombre de pays et institutions au niveau mondial. Ainsi, il occupe le rang de premier africain dans le classement et 25ème au niveau mondial. Une fierté pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour la «Oumah» ! Que Dieu le garde aussi longtemps parmi nous. Amen !