Tournée économique du Président : Babacar Sow étale ses attentes…

Monsieur le président,

J’ose espérer que la crise du coronavirus permettra aux sénégalais de reprendre conscience de la notion de terre nourricière. Nos supermarchés peut-être trop donné l’impression d’une chaîne sans maillon faible. Pourtant il suffit d’un petit virus pour que l’on découvre la réalité de ces flux de nourriture derrière lesquels se « cachent » les agriculteurs. Sans eux, difficile de s’alimenter. Cela commence dès le petit déjeuner. Sans paysans, plus de couscous et certaines pattes !

Monsieur le président,

J’ose espérer que l’agriculture (re)deviendra stratégique. Nous exprimons notre solidarité aux professionnels de l’agriculture et de l’alimentation. Nous avons redécouvert l’enjeu stratégique que constitue la filière alimentaire sénégalaise. L’agriculture et l’alimentation sont revenus au centre du jeu. Une fois passée cette période, il ne faudra pas l’oublier.

Son Excellence,

J’ose espérer que votre tournée n’était pas pour bluffer les paysans. J’espère que vous avez vu et compris la souffrance du monde rural qui ne demande que l’achat à temps réel et à bon prix ses récoltes. Pour ce, il faut bien organiser une campagne de commercialisation et qu’il n’ya plus de bon impayés.

Monsieur Macky Sall,

J’ose espérer qu’après votre visite, vous laisserez plus les opérateurs privés bernés les paysans et vous donnerez plus à ces braves cultivateurs des semences de mauvaises qualités.

J’ose espérer monsieur le président que désormais les intrants viendront à temps et que vous les filiales multinationales arrêteront de spolier nos terres.