Tournée économique…Ibrahima Baba Sall tresse les lauriers à Macky Sall

LE PRÉSIDENT MACKY SALL ENCORE PLÉBISCITÉ PAR SON PEUPLE !…Par Ibrahima Baba SALL

Ceux qui présageaient la baisse de la cote de popularité de son Excellence le Président de la République Macky SALL à travers les événements de mars dernier ont très vite déchanté.

En effet, démenti ne pouvait être cinglant que les accueils chaleureux et populaires que les populations ont réservés à leur président à l’occasion de la tournée économique effectuée dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou.

En effet, partout où la délégation présidentielle est passée : Fatick, Kaffrine, Malem Hodar, Birkilane, une foule immense est venue accueillir, de la manière la plus chaleureuse, le Président Macky SALL et lui témoigner fidélité et reconnaissance pour les réalisations entreprises à leur bénéfice.

C’est le cas à Kaffrine où le Président a procédé à l’inauguration officielle de l’hôpital régional Thierno Birahim NDAO.

Cet hôpital de niveau 2 d’un coût de presque 20 milliards de F CFA compte une capacité d’accueil de 150 lits avec tous les services que requiert une infrastructure sanitaire moderne que sont, entre autres : ORL, chirurgie, ophtalmologie, pédiatrie, gynécologie obstétrique, cardiologie, dermatologie.

S’y ajoutent des services de consultations externes, une pharmacie centrale, un laboratoire, une imagerie magnétique, une banque de sang, sans compter la maintenance, l’administration et la morgue.

Il aussi satisfait une vieille doléance des populations du Ndoucoumane avec l’inauguration de la route Kaffrine -Nganda longue de 35 km et promis pour bientôt le lancement des travaux des axes Birkilane -Mabo, Sinthiou Wanar – Touba Saloum, Lourd -Ribo Escale, et Kahone – Gnibi – Mboss – Darou Salam ainsi que d’autres pistes pour désenclaver des villages reculés.

Après avoir pris part au dakka de Médina Gounass où il a aussi été chaleureusement accueilli par le Khalif général Thierno Ahmed Tidiane Ba et des milliers de fidèles qui, dans des moments de profond recueillement, ont prié pour lui et le Sénégal.

C’est tard dans la nuit que le Président a rejoint Tambacounda où, toute la nuit durant, il a eu des séances de travail avec les responsables politiques de la région.

La tournée économique a été bouclée par la région de Kédougou où le Président a inauguré l’hôpital régional Amath Dansokho d’un coût global de 20 milliards et d’une capacité d’accueil de 150 lits.

Cette réalisation entre dans le cadre d’une politique d’accès aux services sociaux de base et va, pour beaucoup, soulager les populations et le personnel sanitaire de cette région.

La région bénéficiera également d’un nouvel aéroport qui pourra accueillir en toute sécurité les avions de grande dimension avec des dessertes quotidiennes à l’instar de celui de Ziguinchor.

Que peut-on attendre d’un président ?

Tenir des promesses et veiller à ce que ces promesses soient tenus.

Son Excellence, le Président Macky SALL ne fait que s’atteler à cela quotidiennement.

La tournée économique effectuée dans ces différentes régions a été également un moment pour faire le bilan sur les promesses tenues à l’occasion des Conseils de ministre décentralisés.

Au final, le niveau de réalisation des promesses tenues tourne autour de 85 % au moment où certaines sont encore en cours d’exécution.

L’accueil triomphal que les populations ont réservé à leur président pour qui elles éprouvaient une grande nostalgie se justifie alors amplement si on se réfère à l’adage wolof qui dit : « ku def lu rey, am lu rey. »

Président Macky SALL, vous n’avez fait que récolter ce que vous avez semé et les populations, reconnaissantes, vous ont décerné un SATISFECIT !

Votre crédo pourrait se résumer au proverbe selon lequel : « Mieux vaut mille refus qu’une promesse non tenue. »

Vous savez bien dire non s’il le faut, mais à chaque fois que vous promettez c’est que vous avez la ferme volonté de réaliser vos promesses.

Que Dieu vous assiste en vous donnant la lucidité de dire non, s’il le faut, oui si c’est possible et le cas échéant vous donne les moyens de réaliser vos promesses.

Ibrahima Baba SALL

Député Maire de Bakel.