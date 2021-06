Drame de l’émigration : Au moins 23 morts dans un naufrage au large de la Tunisie

Un canot, parti de Libye, qui transportait plus de 90 migrants a fait naufrage au large de la Tunisie, a indiqué le Croissant-Rouge tunisien, hier. L’organisation humanitaire estime qu’au moins 23 personnes sont mortes.

Au moins 23 personnes se sont noyées dans un naufrage au large de la Tunisie alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée vers l’Italie. Dans le même temps, 70 autres ont été secourues, a indiqué mardi 1er juin l’organisation humanitaire du Croissant-Rouge tunisien. « [Le bateau] transportait plus de 90 migrants partis de Libye en direction de l’Europe », a déclaré Mongi Slim, un responsable du Croissant-Rouge. La marine est également venu en aide à 39 migrants qui se trouvaient sur un autre bateau et qui a coulé au large de Sfax.

Plus de 120 migrants sont morts ces dernières semaines dans des incidents similaires au large des côtes tunisiennes, alors que l’amélioration des conditions météorologiques a augmenté le nombre de voyages de la Tunisie et de la Libye vers l’Italie pour atteindre l’Europe.

Les départs depuis la Libye ont d’ailleurs nettement augmenté, avec 11 000 départs de janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu’à la même période l’an passé. En cause : la « détérioration » de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR).

Les départs et tentatives de départ depuis la Tunisie connaissent une augmentation. En mars, Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), expliquait à InfoMigrants que ce phénomène était provoqué notamment par la récente vague de protestations politiques dans le pays et par l’impact du Covid.

Depuis le début de l’année, 640 migrants sont morts en Méditerranée centrale, selon l’organisation internationale des migrations (OIM).

Avec Infos migrants