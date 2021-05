Tournée économique de Macky…Le Pastef-Koungheul parle de farce

Tournée économique ou tournée de farce? Le Bambouck y trouve-t-il son compte?

(Elhadji GUEYE, Pastef-Koungheul)

Quand le chef de famille manifeste son mépris à l’égard de celle -ci, cette dernière doit trouver une alternative pour sa survie.

Deux tournées successives dans la région de Kaffrine sans fouler les pieds dans le Bambouck révèlent un mépris, et le non réciprocité de l’estime incommensurable que cette famille lui accorde! L’homme qui tient à sa dignité évitera toujours d’essuyer le fond du plat pour espérer se rassasier. En toute complicité avec le chef, le nouvel ami du chef cherche à écarter les amis du chef dans la famille, très naïfs, du chef dans le Bambouck.

De quoi je me mêle ?

Il faut travailler pour une conscience collective afin d’éviter des pratiques politiciennes qui ne feront que tirer cette localité vers le bas. Si d’autres localités, moins servies en termes de nomination ont réussi à faire bénéficier à leur population des grands projets de l’Etat, il est malheureux de constater que les nôtres nous ont desservis au lieu de nous servir. Une nomination de plus, on ne peut que s’en réjouir, mais préfère toute même des projets de développement pour l’intérêt de toute la population.

La vérité est de reconnaître que le chef de famille et ses souteneurs n’ont pas su rendre l’ascenseur.

Pour sa deuxième tournée de farce ou opération de charme dans une région ou riment famine, manque d’infrastructures, insécurité, chômage, parmi tant d’autres maux, une prise de conscience s’impose.

Non à une mobilisation populaire injustifiée des Koungheulois pour participer à cette tournée de farce! L’hôte, ou le chef ne le mérite pas, ses souteneurs non plus.

Source : xibarubambouck.com