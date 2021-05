Tournée économique ou campagne déguisée…Macky risque gros dans le monde rural

Le président Macky Sall reprend ses vieilles habitudes. Au lendemain des violentes manifestations du mois de mars, le Chef de l’Etat a repris le chemin qui mène vers le monde rural. A partir du 28 et ce jusqu’au 31 mai, il sera en tournée économique. Le locataire du Palais fera le tour des régions après son discours sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes du 22 avril dernier. Cette tournée qui se fera dans le monde rural, n’a pas encore révélé tous ses secrets.

Après les violentes manifestations du mois de mars, le Chef de l’Etat a repris son bâton de pèlerin. Le président fera le tour du monde rural. Lors de son déplacement, Macky Sall va inaugurer l’Hôpital et le Bloc administratif à Kaffrine, puis il fera un tour à Tambacounda et Kédougou. Un détour à Médina Gounass est également dans l’agenda du locataire du Palais, afin de rencontrer le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba. Ce qui n’est pas une surprise au regard des relations qu’il entretient avec ce religieux.

Mais cette tournée cache bien d’autres choses. Après les violentes manifestations qui ont fait plusieurs morts suivies des promesses d’emplois, Macky Sall veut évaluer sa cote de popularité avant les élections locales prévue le dimanche 23 janvier 2022. Le président qui dit comprendre sa jeunesse va essayer de remobiliser ses militants en vue des prochaines élections. Le monde rural représente la grande base arrière du locataire du Palais. Si le Chef de l’Etat a pu accéder à la tête du Sénégal c’est grâce au monde rural. Macky qui est en chute libre depuis les émeutes de mars va tout faire pour conserver son électorat.

Mais le chef de l’Etat va en terrain miné. Cette tournée de Macky Sall vient au moment où le monde rural est très remonté contre lui et surtout contre son ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural. En effet, après le fiasco de la campagne arachidière, les huiliers et les producteurs ne sont plus en odeur de sainteté avec Moussa Baldé. Les paysans qui sont victimes de spoliations foncières sont noirs de colères contre le régime actuel. Avec ce cocktail explosif de complaintes, le président de la République risque de voir rouge lors de sa tournée.

Depuis 2012, le président Macky Sall, après les conseils de ministres décentralisés, a initié les tournées économiques. Mais ces tournées n’ont jamais réglé les problèmes du monde rural surtout l’emploi des jeunes ruraux qui se tournent vers l’immigration clandestine. Et si le Chef de l’Etat tient les promesses tenues lors de son discours du 22 avril, il n’aura plus besoin de faire le tour du monde rural en dépensant des millions pour mobiliser les militants et partisans à l’intérieur du pays en vue des prochaines élections.

Au lendemain des dernières manifestations du mois de mars, le président Macky Sall avait tenu un discours qui rassure. Après l’accalmie, le Président veut faire les yeux doux au monde rural avant les prochaines élections prévues en 2022 et 2024. Mais il risque de se faire huer lors de cette tournée après les nombreux échecs du ministre de l’agriculture. Macky est averti cette tournée risque d’être un gros échec après les émeutes qui ont fait plusieurs morts.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru