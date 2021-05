Voici le ministre le plus nul mais le plus protégé du gouvernement

Combien sont-ils, ces incapables qui sont maintenus par Macky Sall dans le gouvernement malgré la preuve flagrante de leur incompétence ? Ils sont nombreux et on peut même citer ce membre du gouvernement protégé pour son appartenance familiale malgré ses violences verbales et son allergie des journalistes. Mais Mansour Faye n’est pas le ministre le plus protégé du gouvernement. Il ne fait pas le poids devant bébé-ministre, Matar Ba. Il a tué le sport au Sénégal mais Macky continue de le couver.

L’histoire du sport au Sénégal avec le ministre Matar Ba frise l’incompréhension et la « bêtise ». Comment le Sénégal peut-il avoir comme ministre des Sports un individu qui n’a pas pu réfectionner un seul stade à Dakar ? Depuis quand les stades Léopold Sédar Senghor et Demba Diop sont-ils impraticables ? Comment la capitale du Sénégal n’a pas une seule infrastructure sportive pouvant accueillir les Lions du Foot… ? De quoi peut se vanter le ministre des Sports pour mériter son poste ?

Macky protège Matar Ba…Une preuve du « parti avant la patrie »

Matar Ba est l’incarnation du « clientélisme », du « Favoritisme » et de la politique du « parti avant la patrie » prônée par le parti au pouvoir qui n’a cure du développement du sport au Sénégal. Le football, sport-roi au Sénégal n’a aucune infrastructure sportive pouvant accueillir un match international. La preuve, les experts de la CAF (Confédération Africaine de football) ont invalidé les 04 mai dernier, tous les stades du Sénégal pour les compétitions devant accueillir les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Sénégal n’est pas digne d’accueillir ces éliminatoires…Et pourtant, Matar Ba dirige le département des sports depuis juillet 2014, se vante d’être un bon ministre…

Amadou Kane, président de l’ONCAV (Organisation nationale de coordination des activités de vacances) en compagnie de Pape Momar Lo, patron de l’ODCAV (Organisation départementale de coordination des activités de vacances de Dakar) 5 de Dakar ont assisté hier à une manifestation pour réclamer l’ouverture de stades pour organiser des manifestations sportives et culturelles. Les activités de vacances sont en panne dans la capitale à cause du manque d’infrastructures. Et le ministre a décidé d’organiser une réunion pour trouver des voies et moyens pour ouvrir des stades municipaux.

Pas de stades municipaux, aucun stade régional fonctionnel et les grands stades Léopold Sédar Senghor et Demba Diop en réfection, alors à quoi nous sert le ministre des Sports Matar Ba ?

Reprenons depuis le début. Quand Matar Ba est nommé ministre en juillet 2014. Le Sénégal disposait alors de deux stades dans la capitale. Léopold Sédar Senghor et Demba Diop. Sept ans après, Matar Ba est toujours ministre et le Sénégal ne dispose plus de stades dans la capitale. Conclusion : Matar ba est-il un bon ou un mauvais ministre. Le Sénégal est premier en Afrique dans le classement FIFA. Est-ce par la qualité de ces joueurs qui jouent à l’étranger ou par la vétusté de ses infrastructures sportives ? Matar Ba ne pourra jamais répondre à cette question.

Le président Macky pourra-t-il édifier les Sénégalais sur le maintien de Monsieur Matar Ba à la tête du sport au Sénégal ? Cela prouve en effet que Matar Ba est ministre des sports pour ses activités politiques et non pour ses compétences professionnelles. Matar Ba est maire de Fatick et successeur à ce poste du président de la république. Le ministre Matar Ba n’est pas plus compétent que plusieurs ministres qui ont été limogés du gouvernement. Mais Macky le maintient dans son gouvernement. C’est le parti avant la Patrie.

