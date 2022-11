Transformation de La Poste : Macky presse le gouvernement

Le président de la République a demandé mercredi au gouvernement de terminer le plan de transformation de La Poste avant la fin de décembre prochain et d’accélérer la restructuration de cette entreprise nationale.

‘’Le président de la République a (…) invité le Premier ministre à finaliser le plan de transformation de la société nationale La Poste avant fin décembre 2022’’, affirme le communiqué du Conseil des ministres.

‘’Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre et aux ministres en charge des Finances et des Postes et Télécommunications de prendre toutes les mesures idoines (…) pour accélérer la restructuration de la société nationale La Poste et la relance durable des activités techniques, économiques et financières’’ de ladite entreprise, ajoute la même source.

Elle affirme qu’en ‘’revenant sur la restructuration et la relance des activités’’ de cette société nationale, Macky Sall ‘’a rappelé l’importance stratégique et le rôle fondamental de ce service public dans la vie économique et sociale du Sénégal’’.

La Poste connaît d’énormes difficultés depuis plusieurs mois, rapporte l’Aps.