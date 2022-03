Troisième mandat : Abdou Fall dans le clair-obscur

Invité ce dimanche à l’émission Grand Jury sur la Rfm, l’ancien ministre de la Santé Abdou Fall a été interrogé sur la question du troisième mandat de Macky Sall en 2024. Abdou a fait dans le clair-obscur.

« Il n’entretient aucun flou. Je me serais comporté de la même façon. On ne va pas dérégler le pays sur des sujets qui ne sont pas à l’ordre du jour. Vous voyez Macky Sall se réveiller un jour et dire moi je ne suis pas candidat, quel bordel on va mettre dans ce pays? », s’interroge l’ancien président du groupe parlementaire libéral.