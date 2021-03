UCAD : Les étudiants de la FLSH menacent de bloquer le système si…

Les étudiants de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont fait face à la presse hier, lundi. Ils contestent l’initiative des autorités sur la question de la reprise graduelle. Et menacent de paralyser les cours, si les initiateurs ne reviennent pas sur leur décision, renseigne PressAfrik.

« Les conditions ne sont pas réunies pour faire des cours en ligne », telle est l’idée émise par les étudiants de la faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en contestation avec la proposition des autorités pour une reprise graduelle des cours.

Au même titre que leurs camarades des autres facultés, ces étudiants veulent une reprise globale. « Nous n’accepterons jamais une reprise graduelle, elle a été l’objet du taux d’échec important constaté cette année dans notre faculté », contestent-ils, en valorisant leur statut intellectuel en rapport avec le respect des mesures barrières qu’ils ne pourraient négliger.

« Notre plateforme est prête à aller jusqu’au bout en bloquant le système, si toutefois il n’y a pas une reprise globale à la FLSH. Nous n’accepterons pas d’être des cobayes. C’est notre avenir qui est en jeu », menacent les étudiants qui se sont fixés dans leur position.