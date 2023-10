UCAD : L’Etat invité à bannir la politique et les activités syndicales

Les étudiants et les professeurs réclament la réouverture de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour la reprise des cours. Ancien ministre et économiste, El Hadj Ibrahima Sall, président du parti « Demain la République » et candidat déclaré à l’élection présidentielle a été l’invité des rédactions du groupe Emedia dans son rendez-vous consacré aux candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle de février 2024.

Interrogé sur la situation de l’université, il a soutenu qu’: « on a un campus, mais on n’a pas une université. Le niveau des étudiants et celui des professeurs ont baissé. Il y’a un sérieux problème de niveau. On voit des machettes et on assiste à des bagarres à l’université ».

Il estime que l’Etat est responsable de la situation actuelle de l’université et ça ne date pas d’aujourd’hui. « On n’a pas été assez courageux pour interdire que la politique et les activités syndicales se passent à l’université. C’est un lieu pour étudier, mais malheureusement on note des mouvements des étudiants, des syndicats et ce n’est pas normal. Donc, il faut réformer le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Les directions sont également à réformer. Il faut commencer par l’ordre et la discipline. Pour cela, il faut la sanction et l’exemplarité », a-t-il dit.

Avant de poursuivre : « il faut des circuits d’orientation sérieux. Il faut la reprise en main de l’orientation et de l’éducation nationale ».