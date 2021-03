Un autre pays européen suspend également le vaccin d’AstraZeneca

La liste des pays qui tournent le dos au vaccin d’AstraZeneca continue de s’allonger. Après l’Allemagne et la France, la Suède a, elle aussi, décidé de suspendre « par mesure de précaution » l’administration du vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19, après le signalement de possibles effets secondaires, en particulier des hémorragies, ont annoncé mardi 16 mars les autorités sanitaires du pays. Le Luxembourg et Chypre ont fait de même, comme, la veille, sept autres Etats européens, dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France, rapporte l’Afp.