Un célèbre charlatan arrêté pour escroquerie

Kounkande et cie risquent gros. Selon la source de Seneweb, un Sénégalais domicilié aux Etats-Unis a donné à Koukandé une somme de quatre (4) millions et à Sante Yalla trois (3) millions pour une multiplication. Ils l’ont été pour escroquerie et charlatanisme. Malheureusement, il sera escroqué par les deux hommes. Suite à la plainte déposée par le Sénégalais, ils ont tous été arrêtés. Les charlatans Koukandé et Sante Yalla seront déférés mardi ainsi que Ibrahima Diamé.