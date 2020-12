Un élève de terminale publie les photos nues de sa belle-mère

Au moment où l’éducation sexuelle que l’UNESCO veut introduire dans le curriculum défraie la chronique, des élèves de Terminales en ont fait leur lieu de chasse. En effet, quatre (4) élèves étaient devant la barre des flagrants délits ce mardi pour avoir fait chanter la comptable de leur école, rapporte L’Observateur.

Comptable dans une école privée de Dakar, Nd. F. D. a bien compris qu’il ne fallait pas envoyer des photos d’elle en tenue d’Eve à son mari basé aux États-Unis. En effet, son beau-fils et ses trois amis, élèves en classe de Terminale, ont fait publier ses photos et vidéos nus dans un célèbre site pornographique. Les faits remontent au 7 décembre dernier.

Selon le journal, les mis en cause lui réclamaient 150 000 Fcfa pour supprimer les photos et vidéos obscènes. Après une cascade de plaintes, l’affaire a été jugée, hier, au tribunal des flagrants délits de Dakar.

Placés sous mandat de dépôt, le 24 décembre dernier, les prévenus sont condamnés à une peine de 2 ans de prison avec sursis et ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs.