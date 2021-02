Un enseignant avoue avoir couché avec…1700 filles

Lors d’une interview avec un journaliste, un professeur de lycée et collège a confié être sorti avec 1700 filles au Burkina Faso, dans la ville de Ouagadougou. Ces relations ont eu lieu au cours de ces derniers cinq années.

Agé de 37 ans, l’enseignant burkinabè avoue avoir eu des relations avec plus de 1700 filles qui la plus grande partie était des élèves. Au cours des cinq dernières années, alors qu’il était un professeur de collège et lycée, il révèle avoir fait l’amour « tous les soirs avec une élève différentes », soit environ plus de 1700 rencontres à travers la ville de Ouagadougou.

