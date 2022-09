Un habitant de Yeumbeul écrit au maire Bara Gaye

Message adressé au maire de Yeumbeul Sud Bara Gaye…Par Papa Cissé de RV

M le maire, Bara Gaye

De grâce, nettoyez devant chez vous…

Yeumbeul Sud vous a tout donné en vous élisant pour la deuxième fois à la tête de la mairie, avant de vous confier la responsabilité de député du département par un fort taux de vote. Vous êtes, certes, un fils de Yeumbeul, ce qui d’ailleurs a favorisé votre élection, en plus de bénéficier du soutien important du parti PUR, mais vous devez ainsi comprendre que vous avez bien des comptes à rendre au peuple de Yeumbeul et non nous habituer à justifier vos limites par des supposés plans ourdis contre votre gestion.

Yeumbeul souffre de plusieurs maux dont l’insécurité, la délinquance juvénile, la violence dans les compétitions de football dites ‘‘navetanes’’ et le manque d’éclairage public.

Voilà plus d’une décennie que les automobilistes se plaignent de routes mauvaises impraticables en plus d’une anarchie qui a fini de gagner du terrain et qui continue de gangrener la quiétude des populations.

Certains clameront votre innocence face à de telles situations mais néanmoins vous avez votre part de responsabilité à tant que maire et devant porter les pleurs des populations de Yeumbeul devant l’autorité étatique. Mais pas une fois nous avons entendu votre position pour fustiger les travaux à la traîne ou la problématique de l’inondation.

Les infrastructures routières comme sportives à Yeumbeul sont d’une vétusté catastrophique. Les passages réservés aux piétons n’existent plus à Yeumbeul. En exemple, disons que voilà une semaine déjà, après la dernière pluie abattue dans la zone et nous ne voyons toujours pas une mesure sérieuse venant des édiles de la localité, maire comme autorités administratives, pour remédier à cette grave problématique des eaux stagnantes d’une puanteur extrêmement nauséabonde qui occupent les grandes artères de la commune. Une partie plus infectée, très inquiétante et qui nous a choqué, se trouve dans la commune de Yeumbeul Sud, précisément à l’entrée du quartier ‘‘Thierno Ndiaye’’, à quelques 20 mètres de la mairie.

Figurez-vous que depuis plusieurs semaines, la ruelle séparant la mairie de la maternité de Yeumbeul Sud, est envahie par des eaux usées très malodorantes, qui empêchent le passage aux populations et empestent les couloirs de la plus influente maternité. Plus grave, les chambres de la maternité où sont reçus les nouveaux nés ont leur fenêtre ouverte aux eaux polluantes.

Et pendant ce temps, les autorités discutent de stratégies politiques, de postes et non de réels plans pour résoudre cette problématique cauchemardesque de la population.

J’en profite pour encourager l’initiative de jeunes de la localité qui ont pris leur courage à deux mains en engageant le pompage des eaux. Même si les moyens sont maigres, ils se débrouillent, quand même, afin d’empêcher la situation de prendre encore plus d’ampleur.

Papa Cissé

Coordinateur de la République des Valeurs à Yeumbeul Sud. 1e vice coordinateur départemental du parti à Keur Massar