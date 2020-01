Serigne Khassim Mbacké à Mbackyou Faye : «Expliquez-nous, d’abord, sur l’origine de l’argent investi dans Promobile… »

Le Président Directeur Général de Promobile Sénégal, Hamadoul Mbackyou Faye, vient de s’attacher les services d’avocats dans le contentieux qui l’oppose à l’opérateur de téléphonie mobile Free Sénégal. Mais, l’ancêtre de Tigo a, lui aussi, «trouvé» un bon défenseur pour ses intérêts en la personne de Serigne Khassim Mbacké. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, lors d’une petite rencontre avec une partie de la presse, a porté l’estocade sur le représentant du Khalife Général des Mourides : «Mbackyou Faye veut prendre les sénégalais et, notamment, les talibés mourides pour des demeurés sinon comment ose-t-il parler de cette masse d’argent alors qu’il est accusé d’avoir fait main basse sur les fonds devant servir à la construction de la grande mosquée «Massalikoul Jinaan» de Dakar( Colobane) et de l’Institut Cheikhoul Khadim en cours, sur le même lieu. Qu’il laisse l’opérateur Free faire son travail. Au niveau de la région de Diourbel et, plus particulièrement, à Touba, il est leader. Il nous sert un bon réseau et à moindre coût. Mbackyou Faye entend jouer l’élément perturbateur en agissant de la sorte », s’est expliqué Serigne Khassim Mbacké. Le jeune marabout Mbacké-Mbacké, de renchérir : «Mbackyou Faye est un affairiste. Il a géré les fonds de la mosquée« Massalikoul Jinaan » de manière opaque. Qu’il nous explique, d’abord, sur l’origine de l’argent investi dans sa nouvelle entreprise Promobile. Comment quelqu’un qui n’a pas encore fini de nous présenter un bilan par rapport aux fonds gérés peut-il se lever, aujourd’hui, pour accuser Free ? Aujourd’hui, il doit aller démissionner de ses charges de représentant du Khalife des Mourides à Dakar mais ne pas s’illustrer dans des querelles qui le rapetissent davantage. On connaît bien les lobbies qui l’aide à dépouiller les disciples», croit savoir Serigne Khassim Mbacké.