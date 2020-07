Un ministre comme Abdou Karim Sall…on le vire !

Oryxicide d’un « braconnier »

Si l’on en croit le Dr Cheikh Dieng, rapporté par Djibny Niang, les oryx gazelles, transportés de la Réserve du Ferloo à celle privée du Ministre Abdou Karim Sall, ont fini en steak dans des assiettes!

“Je vais vous faire une confidence… Ces animaux qui sont morts ont fini en steack…“, a déclaré le maire de Djiddah Thiaroye Kaw. D’après M. Dieng sur la Sen TV, “il (le ministre de l’environnement) les a abattus lorsque les animaux étaient blessés et étaient au stade de la mort pour en faire des steacks. Et ça, nos collègues nous l’ont confirmé…”

Semble-t-il que le ministre Aks dit n’avoir rien à se reprocher!! Que tout a été fait dans les règles de l’art!! Que c’est une opération courante dont ont bénéficié beaucoup de Sénégalais (j’en connais personnellement un autre ministre qui en a bénéficié dans sa réserve privée) car la population de ces oryx, 20 au moment de leur introduction au Sénégal en 1999, serait aujourd’hui à plus de 500!! Et tutti quanti!

Personnellement, je reproche deux choses au ministre qui est « droit dans ses bottes »

1- S’il est vrai que les conventions sont signées avec des privés, il n’en demeure pas moins que c’est un conflit d’intérêts manifeste quand la Direction des parcs nationaux, dont il est le ministre de tutelle, signe avec le gérant de sa ferme privée!! C’est comme quand Me Moussa Diop, directeur général de Dakar Dem Dikk signait une convention de location de bus avec Me Moussa Diop, président du parti politique AG Jotna!! C’est légal mais le conflit d’intérêts pue à 1000 km!!

2- Selon l’article 25-1 de la Constitution, « les ressources naturelles appartiennent au peuple » sénégalais!! Donc, ces Oryx ont la même valeur que notre pétrole, notre gaz, notre or, ou notre zircon!! Ainsi, je ne saurais comprendre que ces animaux puissent être déplacés sans prendre la plus petite des précautions élémentaires consistant à souscrire à une assurance voyage pour couvrir les éventuels risques lors de leur déplacement!! C’est de l’amateurisme nak!! Car si les animaux étaient assurés, aujourd’hui c’est la société d’assurance qui allait dédommager la Direction des parcs nationaux!! Or, aujourd’hui, nous avons perdu des animaux d’une grande valeur, personne n’est responsable et on ne peut poursuivre personne en réparation du préjudice causé à tous les sénégalais!!

Dans d’autres cieux, les organisations de défense des espèces protégées, de défense des animaux se seraient constituées partie civile pour poursuivre ce ministre!!

Dans d’autres cieux, si ce ministre « braconnier » ne démissionne, on le démet !!

Ps: Le braconnage désigne la chasse ou la pêche illégale. Il se définit donc par rapport à la législation, et relativement à la réglementation qui l’applique ; concernant le permis de chasse ou pêche, les dates et lieux de chasse autorisées, et les listes d’espèces autorisées à la chasse/pêche.