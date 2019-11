Un pasteur black accusé de prostituer ces filles en France

À partir de mercredi, vingt-quatre prévenus d’un réseau de proxénétisme aggravé et de traite d’êtres humains comparaissent dans la ville du Rhône.

«Je veux les meilleures, celles qui sont mûres et qui ont de beaux corps. Celles qu’on peut contrôler, pas celles qui causent des problèmes.» Voici les mots qu’a tenus Stanley O., un pasteur trentenaire accusé d’être la clé de voûte d’un réseau tentaculaire de proxénétisme aggravé et de traite d’êtres humains. Sur les trottoirs de Lyon, Montpellier et Nîmes, l’exploitation de jeunes femmes nigérianes rapportait jusqu’à 150 000 euros par mois. Avec 22 autres prévenus pour la plupart nigérians et âgés de 24 à 58 ans, le pasteur comparaît à partir de mercredi à Lyon : un premier procès d’une telle ampleur pour la ville.

«Celles qu’on peut contrôler», ce sont les dix-sept victimes nigérianes qui se portent parties civiles. Plusieurs d’entre elles sont mineures. L’affaire reflète le mode opératoire bien rodé de la traite entre le Nigeria et l’Europe. Les jeunes femmes, très vulnérables, sont recrutées dans la ville de Bénin City, rongée par le chômage. «Ma mère était très malade et nous n’avions plus d’argent, alors une amie à elle m’a dit de venir en Europe pour mieux gagner ma vie», témoigne Emy*, une ancienne prostituée arrivée en France à 16 ans. Comme les autres victimes de ce procès, elle est ensuite passée par l’enfer des camps en Libye, puis par l’Italie. Certaines savent qu’elles viennent pour se prostituer, sans connaître les conditions de vie qui les attendent. D’autres l’ignorent. «Au pays, la « mama » m’a promis que j’allais faire des études, et travailler au marché pour les payer, confie Emy. Nous, on ne sait rien sur l’Europe, donc on y croit.»

21 «most wanted criminals»

Grande absente du procès, Jessica Edosomwan apparaît dans l’enquête comme une «mama en pleine expansion». Cette Nigériane de 26 ans est l’une des fugitives les plus recherchées de France, comme le dévoile la liste des 21 «most wanted criminals» d’Europol. Elle sera jugée en son absence lors du procès. Les «mama» sont les personnages clés dans l’organisation du trafic sexuel. Entre protection et coercition, elles surveillent les jeunes femmes et maintiennent une forte emprise psychologique, renforcée par le rituel vaudou du «juju». Lors d’une cérémonie, les victimes promettent d’obéir à leur «mama», de ne pas s’enfuir et, surtout, de rembourser la dette de dizaines de milliers d’euros pour payer leur voyage. Une somme énorme pour ces femmes, qui arrivent sans papiers et sans ressources, à laquelle s’ajoutent d’autres frais sur place : la place de trottoir, l’hébergement, la nourriture. «C’est interminable, souligne Hélène de Rugy, présidente de l’association l’Amicale du nid, qui se portera partie civile à l’audience. Casser le serment est compliqué, elles craignent une malédiction ou des représailles pour leur famille.»

Si 17 femmes seront entendues à la barre, des milliers d’autres sont les victimes invisibles d’un trafic en pleine expansion. Déjà prégnant depuis une vingtaine d’années en France, le proxénétisme nigérian a pris le pas sur les réseaux de Chine ou d’Europe de l’Est. Très structuré, il exploite des victimes toujours plus jeunes. «Peu d’entre elles parviennent à dénoncer leur proxénète et porter plainte. L’une m’a dit un jour : « Je serais morte si j’étais restée »», affirme Hélène de Rugy.

Politique plus agressive du parquet

Pour autant, parler ne suffit pas à sortir de l’engrenage. En situation irrégulière, sans possibilité d’emploi, bon nombre de victimes demeurent dans la précarité. «Après avoir témoigné, elles devraient obtenir un titre de séjour. Or, les démarches traînent souvent et elles restent sans moyens pour subsister», poursuit la présidente de l’Amicale du nid. «La lutte contre la traite a toujours été associée à des enjeux de lutte contre l’immigration clandestine. Il faut aussi questionner les politiques qui limitent la circulation des personnes et génèrent plus de précarité», souligne Milena Jakšić, auteure de Traite des êtres humains en France. De la victime idéale à la victime coupable (CNRS éditions).

En mai 2018, lors d’un procès à Paris d’une ampleur déjà inédite, de sévères condamnations avaient été requises contre la cheffe du réseau des «Authentic Sisters», Mama Alicia. Les quinze prévenus avaient écopé de peines allant de deux ans à dix ans de prison. Ce procès lyonnais marquera-t-il un nouveau tournant dans la lutte contre le proxénétisme ? Vanessa Simoni, chef de projet de lutte contre la traite dans l’association «les Amis du bus des femmes», insiste sur son extrême importance : «Sept jours de procès pour autant de prévenus, c’est peu. Lyon est une ville très touchée par le phénomène, le parquet doit mener, en la matière, une politique agressive.»