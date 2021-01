Un socialiste Pro Serigne Mbaye Thiam tire sur…Ibrahima Ndoye

Lettre ouverte au camarade Ibrahima Ndoye

Très cher Ndoye Ibrahima, c’est le moment de te « zlataner », je regrette foncièrement Votre déclaration, outre-germain à la radio Deutsche welle m’intrigue et je récuse respectueusement sa véracité. Estimer n’est pas être, il révèle un goût inachevé et une incertitude. La démocratie, souveraineté exercée par les militants du PS, n’est pas un vain mot, lâché brusquement, accordé dans des discours de circonstances ou dans des interviews contingents et périphériques.

C’est un comportement justifié par des actes concrets et quantifiables. Elle n’est pas zèle ni sectarisme ni accaparement jaloux d’un soi-disant socialiste qui enfile un *béthio* pour charmer Dame SG ,stérile de votre part collectivement prêté ni désir effréné d’anéantir ou de museler des adversaires légitimement engagés pour un idéal.

L’attitude socialiste, *Ndoye Ibrahima c’est le moment de te zlataner* mon très révèrent socialiste *Niakeu buzz en chômage technique* , c’est la transparence cristalline dans la gestion de la chose socialiste. C’est le respect des institutions, du sacré, de la parole donnée et des engagements dits ou signés envers ses administrés. La chose socialiste n’est pas le tripatouillage des avis pour des intérêts déconcertants. Elle ne se mesure point dans les invectives, dans les assauts cocasses et insolents de gangsters que vous *Ibrahima Ndoye* ni dans les approximations trompeuses. Mieux elle n’est pas l’incivilité et l’insanité des condottieres, grouillants dans vos chapelles et structures.

Elle est sacro- sainte, lucidité et sérénité dans la préservation de l’héritage socialiste, résolution dans l’ambition de défendre, au prix de sa vie, les intérêts de son parti tel s’adonne *Monsieur le camarade Ministre serigne Mbaye Thiam*.

Par surcroît, elle n’est pas fragilité dans la gestion des affaires internes du parti socialiste, balbutiement dans les entrelacements de la géopolitique ou faiblesse dans le vrombissant concert des chamailles entre membre du parti socialiste. Désolé Monsieur soit disant camarade *Ibrahima Ndoye !*

La gestion des affaires parti socialiste n’est pas une affaire de zélé geôlier, briseur de liberté mais le dada du fin gentleman et malheureusement vous ne l’êtes pas encore. Elle est esprit et raison dans les choix, dans les enjeux stratégiques en ce qu’elle doit avoir d’efficacité. Elle est une démarche responsable dans les relations gagnant- gagnant, respectueuses de nos dignités.

Elle n’est pas l’isolation du militant socialiste armé de sa témérité, apôtre de la vérité seulement intéressé par l’affranchissement des masses injustement écartées tel le fait le camarade *SMT*. Elle est éthique, morale, bonté, générosité, vérité et renoncement. Elle est expression, égalité et liberté. Au delà de tout et quels que soient les amoncellements, les obsessions, les préoccupations et les appétences saugrenues, elle doit demeurer dans ces valeurs citées.

Furibond et vexé, Ndoye Ibrahima c’est le moment de te zlataner* sans nihilisme, j’accepte que vous êtes désireux de ressembler à cet habile orfèvre de l’attitude socialiste mais hélas vous en êtes encore incapable et très loin. Néanmoins mon cœur généreux et tolérant est disposé à vous accorder des circonstances atténuantes et à vous libérer du sentiment de culpabilité.

L’erreur, peut être, à la décharge de vos souteneurs sangsues et marionnettes désarticulées qui vous étouffent et aveuglent au moment des propices amendements. La faute, peut être, à chercher dans le mépris de votre *sois disant socialisme sterile* hétéroclite, poreuse, maladroitement conçue, où chacun tient à dégainer selon ses vices, ses entendements et ses visées. La bévue notoire, peut être dans l’aveuglement de vos officiers de chambre grabataires, détracteurs des fougues juvéniles, dans l’improvisation hilarante et le manque de clairvoyance de vos innombrables et innommables conseillers parfois plébéiens et mal inspirés.

En vous servant cette lettre je suis en train de vous accorder de l’intérêt *Niakk buzz ba dh* Un *Ibrahima Ndoye* qui sombre dans les cimetières des anciennes gloires au qui était au coeur du socialisme avec un bilan vraiment médiocre au ministère de l’eau et de l’assainissement pour parler comme le camarade *Ibrahima Camara qui a usé d’une métaphore en disant glorieux.

Ibrahima Ibou bra Ndoye…!!! Choisit le nom que tu veux camarade, je sais que j’ai été long mais c’est pour toujours pour vous faire comprendre le fameux dicton *Angleterre n’est pas Pomme de terre*. En 2021 vous venez de remporter le titre de la médiocrité socialiste félicitationshiit jours après le début de l’année, indéniable est que personne ne pourra aller plus bas que toi, vous êtes victorieux très haut la main tellement vous n’arrivez même pas à la cheville de *SMT* qui a fini de corriger vos impairs par son calme et son travail sans tambour ni trompette.

Bon bref, Ibrahima Ndoye camarade…!!!, je me lasse de nager dans votre sale. Je termine simplement par exprimer nos encouragements au Camarade *SMT* qui nous a largement démontrer qu’il fait parti de ceux qui servent au lieu de se servir

~Camarade Ibrahima Ndoye magui khar bamou niar rekk…!!! Banial nopi rekk~

Daour Sagna de la jeunesse socialiste de Thiès

SG de l’Union des enseignants socialistes de Thiès villes