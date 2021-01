Les vœux pimentés de Guy Marius Sagna au président Macky

AN FOIRÉ OU PRÉSIDENT FOIRÉ :

QU’EST-CE QUI A FOIRÉ ?

par Guy Marius Sagna,



Une année ne peut pas foirer. C’est vous monsieur le président Macky Sall qui avait foiré car vous êtes à la tête d’un système néocolonial fait pour foirer.

Foirer pour la majorité.

Arrêtons d’appeler 2020 « l’an foiré » et posons les vraies questions.

En Afrique, nous avons:

– des président foirés

– un système néocolonial foiré

Monsieur le président Macky Sall, vous nous avez souhaité une bonne année 2021. Merci beaucoup à vous.

Mais, ce n’est pas 2021 qui doit être meilleur monsieur le président mais vous.

Monsieur le président excusez-moi pour ces vœux tardifs.

Son excellence monsieur le président Macky Sall je vous souhaite d’être enfin utile à notre peuple. Je vous souhaite de vous souvenir que l’argent du Sénégal n’est pas votre argent. Je vous souhaite de vous rappeler que vous êtes dans un pays le Sénégal et non sur un Ludo. Je vous souhaite de découvrir que tout ce que vous touchez se transforme en pleurs, sueurs, poussière, désespoir. Je vous souhaite d’être raisonnable et d’accepter que vous en êtes à votre deuxième et dernier mandat.

2021 de santé, de bonheur, de succès à toutes et à tous.

2021 de luttes et de victoires aux peuples africains opprimés, aux résistants, anti-impérialistes, panafricains qui se mobilisent au quotidien contre le néocolonialisme, contre nos présidents foirés, contre nos classes politiques parasitaires.

Nos complaintes ne règleront jamais nos problèmes.

DON’T AGONISE, ORGANISE !

La lutte continue.

Ensemble nous vaincrons.