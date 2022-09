Un proche de Sonko vole 20 millions à Pape Diop (les preuves en images)

Incroyable mais vrai ! Un des activistes les plus proches de Sonko a escroqué le député et ancien Président de l’Assemblée nationale, Pape Diop de la somme de 20 millions. Et il l’a reconnu dans des audios et dans messages envoyés à l’honorable député qui vient d’être réélu lors des Législatives 2022. Et c’est une polémique qui s’est ravivée le weekend dernier avec des audios qui circulent. On entend l’ancien Président accuser l’influenceur le plus proche de Sonko de voleur.

Et Xibaaru peut vous affirmer avec preuves à l’appui que Ousmane Tounkara a volé 20 millions à l’honorable député Pape Diop

Tout le monde l’a compris maintenant. PASTEF est un nid infesté par des imposteurs. A commencer par son leader Ousmane Sonko. Mais comme on est dans un nid d’imposteurs, advienne ce qui pourra. L’individu qui se nomme Ousmane Tounkara, membre de ce parti créé par Ousmane Sonko, s’est illustré de cette manière la plus triste, en escroquant de la manière la plus honteuse, le Président Pape Diop.

Des escrocs les plus répugnants que compte la République, ont décidé de rejoindre les rangs du PASTEF, un parti dirigé par un des individus les plus intrigants.

Ousmane Sonko, accusé de viol envers une fille nommé Adji Sarr dans un salon de beauté, a du mal jusqu’ici à prouver toute son innocence dans cette affaire. La manière dont se sont déroulés les faits, montrent que Ousmane Sonko est un grand manipulateur. Rien de plus normal, qu’il soit donc entouré d’individus parmi les plus intrigants comme Ousmane Tounkara (photo ci-dessous)

Ousmane Tounkara est pris en très flagrant de mensonge et d’escroquerie. Il a du mal à sortir de cette affaire dont il est accusé d’escroquerie à l’encontre du Président Pape Diop. Dire que ceux qui sont dans les rangs du PASTEF veulent faire croire qu’ils sont des individus aux mains propres qui veulent sortir le Sénégal des rangs des pays corrompus.

Voici les faits

En 2017, Ousmane tounkara encore inconnu des S énégalais pour son langage ordurier, est un vendeur de voitures. Il propose une voiture au président Pape Diop. L’affaire conclue, il envoie son frère El Hadj, chez le président Pape Diop. Le frère de Tounkara vient empocher 20 millions comme nous le prouve ce message ci-dessous…

L’argent encaissé, le frère de Tounkara disparait. Et Ousmane Tounkara lui-même se plonge dans le silence. Tous les messages du président restent sans suite. Excédé, le président Pape Diop menace…

Pape Diop : Mon argent ne dépend pas du paiement d’un client.

Je vous l’ai donné contre un véhicule qui n’est jamais arrivé à Dakar et cela fait plus de six mois que je cours derrière mon fric.

Tounkara : Comment je peux refuser de payer ce que je dois c’est pas possible ;je m’excuse très fort pour le retard s’il te plaît pardonne moi c’est bien la vérité ce que tu as dit merci

Pape Diop : Il est maintenant tant que tu me payes mon argent

Pape Diop : C’est comme si tu as décidé de ne pas payer car lorsque j’ai remis l’argent…

(xibaaru détient des audios où l’on entend Ousmane Tounkara reconnaître avoir soutiré 20 millions sans avoir remis la voiture au président Pape Diop)

Notre œil ! Chaque jour que Dieu fait, Ousmane Sonko et les membres de son parti se découvrent aux yeux des Sénégalais, à, travers des supercheries dont ils sont maîtres dans l’art. Ils sont mis à nu. Ousmane Tounkara est pris en flagrant délit d’escroquerie. Comme lui, d’autres membres du PASTEF sont reconnus comme étant de véritables imposteurs.

Aux Sénégalais de vraiment juger. Ousmane Sonko et ses ouailles montrent de plus en plus qu’ils ne sont pas dignes de confiance.

Pourtant, ce sont des individus lugubres qui ont la prétention de diriger dans le futur, le Sénégal. De plus en plus Ousmane Sonko et ses sbires sont en train de montrer leurs véritables visages. Ce sont de véritables mystificateurs. Toutes leurs supercheries, leurs tromperies vont être finalement mises à nu. Ousmane Tounkara va payer de sa forfaiture à l’endroit du Président Pape Diop et une plainte sera déposé contre lui et son frère El Hadj. Ousmane Sonko lui-même devra répondre devant la justice dans l’affaire du Sweet beauty », malgré toutes sortes de subterfuges dont il use.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn