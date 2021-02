Un vaste trafic de cocaïne démantelé…à Dakar

L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a démantelé à Dakar un vaste trafic de cocaïne. Cet immense réseau était chapeauté par un puissant cartel nigérian coiffé par un surnommé Ogaden. Le présumé cerveau, ses 5 compatriotes, une Française, une Sénégalaise et une Guinéenne ont été tous arrêtés. Le cartel avait des ramifications en Italie, en Éthiopie, en Guinée et au Sénégal, renseigne Les Échos.

D’après le journal , la mafia avait établi ses quartiers à Ouest Foire, Liberté 6, Ouakam et à la Sodida. Une fausse identité pour mieux opérer. Ogaden a utilisé une fausse identité avec de faux documents administratifs. Il était muni d’une carte nationale d’identité sous le nom de Naziré Ndiaye, à Thiaroye Léona.

La semaine dernière, Ogaden s’était rendu à l’AIBD pour accueillir un nigérian en provenance d’Éthiopie. Ce dernier cachait dans son ventre des boulettes de cocaïne après les avoir avalées. Ogaden récupère la drogue dure et la file à son compatriote nommé Victor, alias Deman ou Don Torté. Importante saisie estimée à 137 millions (mettre en gras)

Mais, Don Torté se fera repérer par les limiers à Liberté 6 en possession de 50 boulettes de Coke. Il balance tous les suspects qui seront arrêtés.

Deux Nigérians Eze et Assaly sont arrêtés à la Zone de captage avec sept boulettes de coke type « off white » et 4,5 kg de « lidocaïne ». Ils avaient loué un logis en baraque à la Sodida où ils planquaient la marchandise. Toute la valeur de la drogue est évaluée à 137 millions Fcfa. Trois véhicules et des balances électroniques ont été mis sous scellés.