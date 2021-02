Une application créée pour…consentement sexuel

Une nouvelle application de consentement sexuel au Danemark permet aux amoureux d’accorder la permission de leurs smartphones – après que le pays a durci ses lois sur le viol pour exiger un consentement explicite.

L’appui sur un bouton de l’application iConsent autorise « un rapport sexuel » valable 24 heures et peut être retiré à tout moment.

Mais l’application a rencontré un accueil sympa au Danemark, où un journal l’a qualifiée de «aussi peu sexy qu’une autre conférence de presse corona».

Les données cryptées sont stockées sur l’application au cas où elles seraient nécessaires pour des enquêtes criminelles, bien que les experts aient mis en doute si elles seraient réellement utilisées devant les tribunaux.

Le parlement danois a adopté une nouvelle loi en décembre élargissant la définition du viol pour inclure tout sexe sans consentement explicite.

Auparavant, les procureurs devaient montrer que le violeur avait utilisé la violence ou attaqué quelqu’un qui était incapable de résister.

« Maintenant, il sera clair que si les deux parties ne consentent pas à des relations sexuelles, il s’agit d’un viol », a déclaré à l’époque le ministre de la Justice du Danemark, Nick Haekkerup.

Une loi similaire introduite dans la Suède voisine en 2018 a entraîné une augmentation de 75% des condamnations pour viol.

L’application iConsent a été lancée le même mois, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er janvier.

Les développeurs disent que l’application donne aux gens la « possibilité de documenter votre consentement aux rapports sexuels » en permettant aux amoureux d’envoyer et de recevoir des demandes via leur téléphone.

Mais ils ajoutent que «le consentement dans l’application ne peut jamais être autonome et qu’il appartient à vous et à l’autre partie d’obtenir votre consentement avant, pendant et après les rapports sexuels».

Les utilisateurs peuvent appeler leur historique de consentement qui, selon l’application, est « stocké sur des serveurs sécurisés » et partagé uniquement en cas d’enquête criminelle.

L’application propose également des conseils en matière de santé sexuelle et des liens vers des groupes de soutien aux victimes d’agression sexuelle.

Environ 11 400 femmes par an sont violées ou soumises à une tentative de viol au Danemark, selon les chiffres du ministère de la Justice.

Mais les deux premières douzaines de critiques d’iConsent dans le Google Play Store lui attribuent un score de seulement 2,3 sur cinq, un utilisateur disant qu’il « n’a pas de sens » de créer une application avec consentement.

Ils ont également exprimé leurs craintes que l’application puisse être utilisée de manière abusive en forçant une partie à accepter la demande, créant ainsi un faux enregistrement numérique de consentement qu’ils n’avaient pas vraiment accordé.