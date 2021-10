Une célèbre journaliste à l’assaut de la Mairie de Rufisque

Dans le landerneau politique à Rufisque il faudra désormais la compter parmi les candidats à la candidature pour la Commune de Rufisque-Est. Journaliste-Ecrivaine mais aussi Enseignante-chercheure, Dr Nafissatou Diouf prône le renouvellement du personnel politique pour accélérer la cadence de la territorialisation des politiques publiques.

On la connaissait sur le petit écran mais Nafissatou Diouf a franchi le cap après des années d’engagement pour la cause des femmes et des enfants. Comptant impulser une gestion participative, elle trouve que « chaque projet doit être élaboré en collaboration avec les populations » qu’elle respecte beaucoup « en tant que candidate et femme politique ».

La Directrice du Partenariat, de la Prospective, du Commercial et de la Communication à TDS-SA sera candidate pour la mairie de Rufisque-Est lors des élections municipales et départementales de 2022 avec son mouvement « Nafi pour Rufisque ». Pour elle cet engagement a commencé depuis des années auprès des jeunes et des femmes. C’est en 2016 que Nafissatou Diouf a fondé l’association Tenguedj Touti Tank à Rufisque d’où ses parents sont originaires. Son credo est « tout pour l’enfance ». Lire la suite en cliquant ICI