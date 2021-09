Une enquête ouverte en France sur l’affaire des passeports diplomatiques

L’affaire des passeports diplomatiques impliquant deux députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), Boubacar Biaye et Mamadou Sall s’est internationalisée. La lettre signée par le Franco-Sénégalais Seybani Sougou et adressée au ministre Français des Affaires Étrangères Jean Yves Le Drian est arrivée à bon port. Selon Emedia, ce dernier a bien reçu le document.

L’Adjoint à la porte-parole du Quai d’Orsay en charge de l’Amérique, de l’Afrique et de l’océan Indien, et de la coopération de sécurité et de défense, Benoît Hiberty annonce: «Nos services ont bien reçu le courrier dont vous faites état et à ce niveau de prise en charge, je peux vous confirmer qu’une enquête est déjà ouverte et que la partie sénégalaise sera mise à profit pour situer les responsabilités ».

La source, reprise par Seneweb, de renseigner que Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National de Marine Le Pen a affirmé que «ce qui est grave dans cette affaire, ce n’est plus le fait de pauvres jeunes désespérés qui au risque de leur vie, périssent entre les océans et le désert mais, des bandits à col blanc qui ne respectent pas la souveraineté du Sénégal encore moins les lois françaises ».

Par ailleurs, pour le dénonciateur Seybani Sougou, au Sénégal, l’esprit de la Convention de Vienne a été détourné de son objet et dévoyé par certains députés appartenant à la mouvance présidentielle ». Mieux, que ce trafic continue d’alimenter des filières d’immigration clandestine ». Ainsi, il veut que les 2 députés passeurs dénommés Monsieur Mamadou Sall et Monsieur Boubacar Biaye, impliqués dans ce trafic de faux passeports fassent l’objet d’un signalement, en qualité de passeurs, et ne puissent plus fouler l’espace Schengen.

Au finish, l’extrême-droite de Marine Lepen, dont le cheval de bataille est la lutte contre l’immigration, et les partisans d’Eric Zemmour exigent tout bonnement la levée de la dispense de visas octroyée aux Sénégalais titulaires de passeports diplomatiques et spéciaux.