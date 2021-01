Etats-Unis : cette femme se suicide avec son bébé de 21 mois

Tonisha Lashay Barker est femme noire américaine qui travaillait il y a quelque temps encore dans un centre de dépistage de la Covid-19. Le centre de dépistage voulant se séparer d’une partie de son effectif, Tonisha Barker s’est malheureusement retrouvé sur la liste des personnes qui devaient quitter l’emploi. Avec ses charges et ceux de son enfant, la jeune femme a perdu tout espoir.

C’est ainsi qu’elle décida de se donner la mort afin d’échapper à toutes ces charges qui devenaient de plus en plus pesantes et insupportables. Déprimée, elle a sauté du pont d’une autoroute dans le Tenessee. Le plus étrange, c’est qu’elle ne s’est pas suicidée seule mais y a entraîné son bébé de 21 mois seulement.

Le fait d’avoir ôté la vie à son enfant a indigné beaucoup d’internautes qui ont suggéré qu’elle aurait laissé le petit Jonathan Jones auprès d’un orphelinat et mourir seule. Pour rappel, selon une étude qui date de 2010, 45 000 décès seraient chaque année liés au chômage.