Pape Cissé dénonce une machine de diabolisation de Thierno Alassane Sall

Thierno Alassane Sall, Encore Sur Lui !

De plus en plus et depuis un certain temps, l’homme politique Thierno Alassane Sall reçoit les coups bas et tirs groupés politiques de tous bords et devient ainsi la principale cible de plusieurs détracteurs politiques. Celui qui fût ministre de l’énergie sous le régime de Macky Sall avant de claquer la porte pour des raisons connues de tous n’en est pas à ses dernières batailles. Celles, dites de principe, viennent de se multiplier.

Voilà trois années, qu’il a intégré les rangs de l’opposition mais sa posture de républicain combatif, véritable patriote des temps modernes, ayant le courage de ses idées, ne s’est pas perdue dans le landerneau.

Au contraire, il s’est fait une place dans le cercle fermé des présidentiables de ce pays.

Est-il un incompris aux yeux de ses pairs politiques ou serait-il vu comme l’outsider qui aurait trahi les pronostics?

Peut-être bien pour certains de ses frères de l’opposition, qui parfois même confondent les idées et les idéologies, l’enjeu commun du moment et les objectifs premiers qui régissent leur parti.

Thierno Alassane Sall restera cet homme véridique qui tranche par ses idées claires quand le débat se pose même au sein de l’opposition ; encore plus quand il s’agit de remonter les bretelles au régime de Macky Sall.

A tous ses détracteurs qui pensent que l’homme accepterait peut-être de se retrancher si les attaques perdureront, je leur dis ceci : ‹‹ vous vous trompez lourdement et c’est bien peine perdue pour vous que de vouloir vous arroger un tel objectif..››

La campagne de musellement, les dénigrements, les publications mensongères, rien de tout ceci, ne pourra gangrèner l’image que les sénégalais ont déjà de Thierno Alassane Sall.

En effet, une lourde machine de diabolisation est enclenchée depuis la création de La République des Valeurs, ajoutée à toute cette somme déversée dans les groupes de »presse-scions » pour ainsi noyer ses actions politiques. » Silence total sur tout ce qui sonne TAS », le fameux mot d’ordre du chef a finalement mis KO ce lobby de champions des détournements.

Ainsi, ne manquerait-il plus qu’un faux de plus pour coller au patriote Thierno Alassane Sall des balivernes dans le seul but de semer la discorde au sein de la nouvelle alliance CRD-JOTNA.

De qui est cette vilaine machination ?

Certainement de ces détracteurs peureux qui se cachent derrière leur clavier, pensant se soulager ainsi et conforter leur haine.

A l’instar du leader, même les militants du département de Pikine ne sont épargnés.

ces derniers subissent une injustice inexplicable et sont traqués même par des autorités de la zone. Un droit, celui de l’obtention légale d’un document administratif, leur a été refusé aux noms de l’intolérance et de la tricherie dont les partisans de l’APR font armes depuis leur accession aux commandes.

Par ailleurs, le droit de gouverner n’octroie pas l’autorité d’empêcher les citoyens, même fussent-ils des opposants, de pratiquer légalement un devoir. C’est vraiment ingrat et antidémocratique.

Un maire, se disant partisan du régime et qui attaque délibérément ses populations, sans même être inquiété par des représailles ou sanctions disciplinaires, est une insulte à notre démocratie. A quand, des élections libres, paisibles et transparentes ?

Et les inondations ?

Quel plan sérieux, pour remédier à cette problématique ?

Tout l’arsenal de surveillance avec les milliards pour le dérouler, mis en marche contre l’opposition, pouvait bien servir à combler certains manquements pour soulager les sinistrés.

Le changement est une urgence populaire et Thierno Alassane Sall demeure une solution aux vrais problemes des sénégalais

Papa CISSÉ, membre de la cellule des cadres de La République des Valeurs, responsable à la coordination du département de Keur Massar.