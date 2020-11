Une maman, ses filles et son petit-fils en prison pour du maïs

Au Ghana, une mère, ses 2 filles et un bébé ont été emprisonnés pour avoir volé du maïs

Une femme ghanéenne de 63 ans, ses deux filles et son petit-enfant d’environ 6 mois ont été emprisonnés 3 mois chacun pour vol de maïs.

Racontant leur sordide expérience, la femme a déclaré qu’elle n’avait pas d’argent pour se nourrir ce jour-là et cela les a poussées à se rendre dans un champs dans le but de prendre du maïs pour se nourrir.

Cependant, la chance leur a échappé ce jour-là et ils ont été attrapés par un gardien de la ferme qui les a emmenés à la police à Adeiso dans la région de l’Est du Ghana. La femme de 63 ans a déclaré que la police avait exigé la somme de 600 GHC afin que l’affaire soit classée, mais elle n’a pu rassembler cette somme.

Un membre de la famille qui a entendu parler de leur problème a pu réunir 300 GHC pour que la police se retire. Cependant, le propriétaire de la ferme, après avoir entendu l’incident, a décidé de porter plainte contre la vieille femme et ses enfants.

La femme a déclaré qu’elle et ses filles avaient été interpellées et condamnées à six mois, mais un bon samaritain a supplié le juge de réduire la peine la femme avait des enfants et à cause de l’âge de la mère. Bien qu’ils aient déjà payé 300 GHC pour se sauver, la femme a déclaré qu’elle n’avait pas pu demander à la police pourquoi ils allaient être emprisonnés et que la somme versée n’avait pas été remboursée.

Elle et ses filles purgent actuellement une peine de prison. «J’avais peur de dire au juge que nous avions versé de l’argent à la police pour mettre fin à l’affaire. Nous avons dit au juge que nous étions allés à la ferme par faim chercher le maïs, mais il a dit que puisque nous étions là pour voler le maïs, il n’avait pas d’autre choix que de nous emprisonner », a raconté la femme de 63 ans dans une interview avec crime check tv.